Еврокомиссар по энергетике требует единой цены на российский газ для ЕС

По мнению комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, Брюсселю следует выработать единую политику в области закупки энергоносителей. В частности, он выступает за единые цены для импорта газа для всех стран Европейского Союза, сообщает Немецкая волна.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) высказался за единую политику Евросоюза в отношении импорта энергоносителей из третьих стран. На рынке нефти и газа Европейский Союз должен выступать в качестве единой ассоциации. Это будет означать, в частности, необходимость установления единой цены на природный газ для импорта из России. Об этом Эттингер заявил в пятницу, 17 сентября, в Брюсселе.

По словам еврокомиссара, единая энергетическая политика ЕС помогла бы защитить страны, которые в настоящее время покупают газ по более высокой цене, чем другие. Например, это касается Латвии, отметил он. Эттингер призвал страны Евросоюза к выработке единой позиции по отношению к Москве.

В этой связи Эттингер сообщил, что в настоящее время доля российских поставок в совокупном объеме импорта природного газа странами ЕС составляет 25 процентов. Определенная зависимость от России, таким образом, существует, однако она не будет "далее увеличиваться", подчеркнул комиссар. "Поскольку импорт газа европейскими странами в будущем будет расти, важно не увеличивать зависимость, а диверсифицировать число стран-экспортеров", - отметил политик.