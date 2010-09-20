Акционеры "Сарматии" ввели ротационное руководство компанией

Акционеры "Сарматии” на собрании в конце прошлой недели ввели ротационное годовое управление компанией. Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор компании Сергей СКРИПКА.

Он отметил, что акционеры также назначили главой правления вице-президента азербайджанской SOCAR Виталия БАЙЛАРБАЙОВА, который будет руководить "Сарматией" до конца 2011 года.

Дальше, по словам С.СКРИПКИ, по году компанией будут руководить представители Украины, Польши, Грузии и Литвы.

С.СКРИПКА также сообщил, что польская PERN пока не назначила своего представителя в «Сарматии». По его словам, глава правления Роберт СОШИНСКИЙ пообещал назначить его в ближайшее время.

Гендиректор «Сарматии» также сообщил, что PERN на собрании не предоставил более детальные предложение об изменении формы руководства компанией, которые инициировал в июне.

Как сообщал УНИАН, акционеры „Сарматии” по предложению украинской „Укртранснефти” планировали ввести ротационное руководство фирмой на собрании в июне, но не сделали это из-за того, что PERN не успела согласовать этот вопрос с Минэкономики Польши.

Представитель PERN в «Сарматии» с 2006 года и глава правления с 2008 года Марчин ЯСТШЕМБСКИЙ накануне июньского собрания акционеров без объяснения причин подал в отставку.

Справка УНИАН. Компания «Сарматия», созданная летом 2004 года «Укртранснафтой» и польской PERN, в 2008 году получила новых акционеров из Азербайджана, Грузии и Литвы, которые теперь владеют по 24,75% ее акций, кроме литовской Klajpedos nafta, владеющей 1% акций.

Компания за свои средства провела ТЭО проекта ЕАНТК для поставок каспийской нефти в страны Евросоюза с использованием украинского трубопровода «Одесса–Броды», результаты которого были представлены в мае 2009 года.

Для реализации проекта необходимо найти дополнительное финансирование, поскольку на сегодня «Сарматия» имеет только предварительный договор о финансировании 25% стоимости постройки польского участка ЕАНТК из программы помощи Евросоюза Польше.

Остальные средства компания планировала привлечь у ЕБРР, коммерческих банков, стратегического инвестора, у самих акционеров или через фондовый рынок.