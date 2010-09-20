Эксперты: цена российского газа для Украины будет только расти

Эксперты считают маловероятным снижение в скором будущем Россией цены природного газа для Украины, однако не исключают, что это может произойти только в случае существенных уступок украинской стороны в газовой и других направлениях энергетической отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали на пресс-конференции директор энергетических программ центра "Номос" Михаил ГОНЧАР, директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир САПРЫКИН, а также независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ.

В частности, М. ГОНЧАР отметил, что с учетом потери позиций России на европейском газовом рынке из-за негибкой ценовой политики она, вероятно, будет пытаться компенсировать эти потери за счет рынков Украины и Белоруссии, где, в отличие от стран Европейского Союза, нет альтернативы российскому газу.

"Украина и Беларусь являются такими компенсирующими рынками для российского монополиста. Цель - увеличить объемы поставки и цену на газ. Недаром была озвучена новая цена для Беларуси - практически те же 250 долл. за тыс. куб. м, что и для Украины. "Газпром" не собирается выступать благотворителем для украинской олигархономики, как на это надеются в Киеве", - сказал эксперт.

В этой связи, считает М. ГОНЧАР, краткосрочной целью "Газпрома" будет являться увеличение выручки от реализации газа на указанных рынках, что не согласуется с какими-либо ценовыми преференциями для Украины.

В свою очередь, А. НАРБУТ убежден, что для снижения цены газа украинская сторона должна предъявлять новые аргументы, в том числе в виде реальных реформ газового рынка (реорганизация «Нафтогаза Украины»), а также реализуя проекты по поставкам сжиженного газа в Украину.

"Ситуацию я назвал бы близкой к стагнации, то есть разговоры о реформах есть, а практические действия не ведутся. Старший брат, старший друг (Россия) по-прежнему хочет иметь не только в качестве партнера, а иметь с разной стороны. Это грустный акцент", - сказал он.

В. САПРЫКИН в свою очередь отметил, что ключевым моментом газовой политики России по отношению к Украине является стремление получить контроль над украинской ГТС путем создания СП между «Газпромом» и «Нафтогазом». При этом только в случае реализации такого сценария Украина может рассчитывать на ценовые уступки в газовых вопросах.

"Исходя из заявлений российской стороны, она не собирается идти на уступки. Это возможно только если Украина в свою очередь пойдет на кардинальные уступки. Мы знаем, что сегодня пытаются создать так называемое совместное предприятие с дальнейшим прицелом на поглощение газовой и ядерной отраслей", - подчеркнул эксперт.

Эксперты высказали однозначное мнение, что цена газа для Украины в следующем году будет находиться в районе озвученных заместителем председателем правления "Газпрома" Валерием ГОЛУБЕВЫМ 250 дол. за тыс. кубометров. В частности А. НАРБУТ отметил, что, учитывая ценовую динамику нефтяной корзины, цена для Украины в следующем году может колебаться от 250 до 270 долл. за тыс. кубометров.

Как сообщалось, 17 сентября т.г. заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ заявил, что цена на российский газ для Украины в четвертом квартале 2010 года составит 250 долларов за тысячу кубометров и в 2011 году останется в среднем на том же уровне.

21 апреля в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

25 августа премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что, в первую очередь, в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

В интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа он сказал: «Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно».

Ранее украинский вице-премьер Сергей ТИГИПКО отмечал, что Киев устроила бы цена на российское топливо в 240-260 долларов, поскольку в таком случае внутренние цены на газ для украинцев можно было бы не повышать. Тем не менее, несмотря на скидку, предоставленную Россией, с 1 августа тарифы на природный газ для потребителей внутри Украины были повышены на 50%. Кроме того, аналогичное повышение будет проведено в апреле 2011 года. С.ТИГИПКО объяснил повышение внутренних цен на газ требованиями МВФ.