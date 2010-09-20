И. о. гендиректора «Востокэнерго» назначен Нагорский

Исполняющим обязанности генерального директора энергогенерирующей компании ООО «Востокэнерго», входящей в структуру частного энергетического холдинга ДТЭК, назначен Александр НАГОРСКИЙ вместо уволенного Геннадия ТУРАНОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

А. НАГОРСКИЙ, который до этого являлся техническим директором «Востокэнерго», приступил к исполнению обязанностей с 1 сентября.

В связи с увольнением Г. ТУРАНОВА ДТЭК инициировал ротацию своего представителя в Совете Оптового рынка электроэнергии Украины.

На заседании Совета ОРЭ 17 сентября вместо Г. ТУРАНОВА членом совета от класса производителей был избран директор по генерации и продаже электроэнергии ДТЭК Юрий МАГЕРА.

Г. ТУРАНОВ являлся гендиректором «Востокэнерго» с января 2007 года.

Справка УНИАН. В состав «Востокэнерго» входят Зуевская, Кураховская и Луганская ТЭС. Компания входит в частный энергетический холдинг ДТЭК, контролирующийся группой СКМ Рината АХМЕТОВА.