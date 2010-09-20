Польская PGNIG сообщила о возможном ограничении поставок газа промпотребителям

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG в четвертом квартале с.г. может ограничить поставки газа промышленным потребителям из-за нехватки достаточного количества контрактованного топлива у главного поставщика России.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом PGNIG сообщила сегодня.

"Чтобы заверить поставки газа для домашних хозяйств и учреждений социального назначения PGNIG может ограничить поставки для промышленности в четвертом квартале 2010 года”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Глава правления компании Михал ШУБСКИЙ сказал на пресс-конференции, что ограничение поставок может начаться в конце октября - начале ноября, заметив, что это будет зависеть, главным образом, от погоды.

Пресс-секретарь PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ-ВАСИЦКАЯ сказала УНИАН, что компании для стабильных поставок в отопительном сезоне 2010-2011 года не хватает около 1,5 млрд. кубометров газа.

Она отметила, что в июле с.г. компания обратилась к „Газпрому” с просьбой заключить краткосрочный контракт для обеспечения стабильных поставок на этот сезон, но до сих пор не получила позитивного ответа.

PGNIG в распространенном в понедельник пресс-релизе напомнила, что причиной проблем Польши с газовыми поставками является невыполнение с 2009 года контракта швейцарским трейдером „РосУкрЭнерго”, который в 2007-2008 гг. поставлял полякам почти 25% газового импорта.

Кроме этого, согласно сообщению, ситуацию Польши осложняет нехватка необходимой газовой инфраструктуры, которая бы сделала возможной поставки из западного направления, что делает зависимой страну от поставок исключительно с востока.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году „Газпром” согласился на заключение краткосрочного контракта для стабильных поставок в отопительном сезоне 2009-2010 гг.

Основной газовый договор утвержден польским правительством в феврале, который определяет условия газовых поставок в Польшу до 2037 года и транзита российского газа по польской территории до 2045 года – до сих пор не подписан из-за замечаний Европейской комиссии.

Первый трехсторонний раунд по этому вопросу состоялся в Москве в минувшую субботу, а следующий должен состояться на этой неделе.