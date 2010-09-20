Российский эксперт: «Южный поток» станет ударом для российско-украинских отношений

Реализация проекта «Южный поток» станет серьезным ударом для российско-украинских отношений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказал президент Фонда национальная энергетическая безопасность Константин СИМОНОВ во время видеомоста Москва – Киев на тему: «Неформальная встреча президентов России и Украины. Что будет нового в повестке дня на ближайшие полгода?».

«Если проект «Южный поток» будет реализован, для наших двухсторонних отношений это будет достаточно серьезным ударом, потому что значимая часть бизнеса будет выведена. Украина в данной ситуации станет не нужна как страна-транзитер», - сказал К.СИМОНОВ.

Эксперт считает, что тема украинской газотранспортной системы остается самой главной в отношениях Украины и России, «забивая» даже гуманитарные вопросы.

«Присутствуют в Украине некоторые страхи об объединении, скажу прямо, о поглощении «Газпромом» «Нафтогаза Украины» и передачи ГТС в собственность России», - сказал К.СИМОНОВ.

Эксперт считает, что реализация такого проекта никоим образом реально не угрожает независимости Украины.

По его словам, у российского руководства остаются опасения, что Украина сможет влиять на политику при транзите газа, но при этом, в случае передачи трубы, весь газ продолжит перекачиваться через ее территорию. К.СИМОНОВ убежден, что это станет экономически и политически выигрышным ходом для обеих стран.

«В такой ситуации можно ожидать отказа России от «Южного потока». Зачем нужен дублер, если труба будет принадлежать нам (России)», - сказал К.СИМОНОВ.

Эксперт уверен, что в Украине остаются риски смены власти, и для гарантии соблюдения соглашения о передаче РФ газотранспортной системы нужна «легитимность» от Евросоюза.

«В таком случае новая власть вряд ли оспорит такое решение (о передаче ГТС)»,- сказал он.

К. СИМОНОВ считает, что чем быстрее вопрос управления украинской ГТС будет убран с порядка дня двухсторонних отношений, тем быстрее можно рассчитывать на прогресс в решении других вопросов.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что Украина рассчитывает, что Россия откажется от строительства «Южного потока» из-за нецелесообразности.

В свою очередь, С.ЛАВРОВ отметил, что Россия не рассматривает Украину как ненадежного партнера в газовых вопросах. Он подчеркнул, что «Южный поток» ни в коей мере не направлен против Украины.

Справка УНИАН. Газопровод “Южный поток" (South Stream) планируется построить до 2013 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 млрд. долларов. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна пройдет через Грецию до Италии, а вторая - через Сербию и Венгрию до Австрии. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, составит 47-63 миллиарда кубометров газа в год.