Соколовский: угроза Украине возникнет после сдачи России ГТС, а не из-за “Южного потока”

Угроза национальной безопасности Украины возникнет после сдачи России газотранспортной системы, а не в связи со строительством газопровода “Южный поток”.

Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ в беседе с корреспондентом УНИАН, комментируя соответствующие заявления украинских должностных лиц.

По его словам, абсолютно очевидно, что этот российско-европейский проект имеет политическое значение и лишен экономической, технической и экологической логики. По мнению эксперта, для России «Южный поток» должен стать стратегическим инструментом, а для Европы скорее тактическим.

«Участники проекта, создавая экономически неоправданный газопровод, руководствуются своим неопровержимым правом на собственную внешнюю политику и собственную ответственность. Украинские чиновники, политики и эксперты, безусловно, имеют право и должны объективно оценивать этот проект и доказывать его абсурдность. Однако, в любом случае не должны провоцироваться на сдачу иностранному государству собственной ГТС, поскольку тогда собственно и наступит угроза национальной безопасности», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, не секрет, что России украинская ГТС нужна не столько для транзита собственного газа, сколько для прямого доступа к крупнейшему внешнему рынку - украинскому.

Кроме этого, заметил эксперт, российскую сторону, конечно же, интересуют украинские подземные хранилища газа (ПХГ) - как неотъемлемый элемент бесперебойных поставок газа в Центральную и Западную Европу даже при функционировании Северного и Южного потоков. Хотя этот интерес будет спадать по мере реализации актуальных проектов ПХГ к западу от украинской границы.

«Сегодня прибыль нашей ГТС за транзит составляет 1,2-1,3 млрд. долларов США в год. Даже если бы эта прибыль насчитывалась по справедливому транзитному тарифу, то составляла бы 3-4 млрд. долларов. Очевидно, что такие прибыли не являются определяющими для 46 миллионного государства Украина», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Кроме этого, отмеченные транзитные прибыли не соизмеримы с внутренней функциональной значимостью ГТС, которая заключается, прежде всего, в надежных и безопасных поставках газа украинским потребителям. А транзит, де-факто, - это вторичная роль. Если он будет – хорошо. Нет – хуже, но не трагически. В случае передачи украинской ГТС иностранному государству, транзитная прибыль для Украины сократится по меньшей мере вдвое, а государственный суверенитет будет подвергнут сомнению, - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При нынешних реалиях, по мнению эксперта, следует готовиться к тому, что Украина в средней перспективе может перестать быть газотранзитным государством.

«Тогда национальная ГТС станет еще важнее – для надежного внутреннего обеспечения безотносительно к происхождению газа - украинским, российским, другим импортным, альтернативным и т.п.. А нынешние транзитные прибыли могут обеспечить другие отрасли украинской экономики, если будут реформированы, модернизированы и будут эффективно развиваться, как во многих соседних странах ЕС», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Газопровод “Южный поток" (South Stream) планируется построить до 2013 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 миллиардов долларов. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна пройдет через Грецию в Италию, а вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 47-63 миллиарда кубометров газа в год.