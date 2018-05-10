Польский вариант: Газпром "отрежут" от ямальско-европейской трубы?

На газовом фронте продолжаются бои. Результаты польско-российских сражений не радуют. Стороны пока никак не могут достичь компромисса относительно поставок недостающего РП газа из-за выпадения из цепи трейдера РосУкрЭнерго. Но это только на поверхности, конфликт куда глубже. Речь идет о польской части газопровода «Ямал-Западная Европа», которую Газпром может потерять…

Газ или труба

Как известно, вчера, 20 сентября, польская нацкомпания PGNIG заявила о возможном ограничении поставок газа промпотребителям в четвертом квартале из-за нехватки контрактованного топлива у главного поставщика - России.

По словам пресс-секретаря PGNIG Йоанны Закшевской-Васицкой, компании для стабильных поставок не хватает порядка 1,5 млрд. кубометров газа. В июле PGNIG обратилась к „Газпрому” с просьбой заключить краткосрочный контракт для обеспечения стабильных поставок на этот сезон, но до сих пор вопрос не решен.

Основная причина создавшейся ситуации - невыполнение с 2009 года контрактовых обязательств швейцарским трейдером „РосУкрЭнерго”, который в 2007-2008 гг. поставлял полякам почти 25% российского газа.

Компания "Росукрэнерго" была создана в июле 2004 года, в размере 50% на 50% ею управляли дочерние компании российского "Газпрома" и "Raiffeisen Investment AG". Бенефициарами компании назывались Дмитрий Фирташ (45%) и Иван Фурсин (5%). Фактически компания являлась монопольным поставщиком импортного газа в Украину. Правительство Тимошенко вычеркнуло ее из «списка живых», хотя газовая неразбериха для Украины на этом не исчерпалась. Претензии «РосУкрЭнерго» (речь идет о решении Стокгольмского арбитража) не улажены по сей день. Но речь сейчас не об этом. Газовая проблема России и Польши не заканчивается на злополучной компании, цена вопроса куда значимей…

В прошлом году „Газпром”, с учетом «съезда» с рынка «РосУкрЭнерго», согласился на заключение краткосрочного контракта для стабильных поставок в отопительном сезоне 2009-2010 гг. Но согласился с оглядкой на основной газовый договор, который был утвержден польским правительством в феврале. Он и определял условия поставок в Польшу до 2037 года и транзита российского газа по польской территории до 2045 года, его подписание откладывается из-за замечаний Европейской комиссии. И тут всплывает самое главное…

ЕК добивается изменения условия в соглашении, которое предоставляет эксклюзивное право на использование польской части Ямальского газопровода российскому „Газпрому”, что не соответствует Третьему энергопакету ЕС, направленному на развитие конкуренции на энергетических рынках Евросоюза. Фактически речь идет о свободном доступе к газотранспортным сетям для всех участников рынка, что делается, в первую очередь, для снижения топливной зависимости от России. Польша, вступившая в Евросоюз в 2004 году, обязана соблюдать европейское законодательство.

Если польский участок газопровода Ямал-Западная Европа попадет под контроль государственной Gaz-System, то именно она займется поставками и транзитом российского газа в европейском направлении. Совершенно ясно, что "Газпром", у которого и так в последнее время неприятностей хоть отбавляй – падение цен на мировых рынках на фоне кризиса, диверсификационные проекты поставок газа в Европу, разработка сланцевых месторождений, а главное, его желание любым способом сохранить территорию влияния отпугивает потенциальных партнеров, – не желает расставаться с «собственностью». Он тянет время для ответа польской стороне, т.к. понимает, что его газовый «каблук» в направлении ЕС может отвалиться. Монополист вроде и согласен на уступки, но в виде принятия Gaz-System только как технического оператора.

Польша решила успокоить нервы россиян, заявив, что «даже если управление польским участком газопровода “Ямал-Западная Европа” уже в нынешнем году перейдет в руки нового оператора – компании Gaz System - тарифы за транзит газа, установленные “Газпромом”, не подвергнутся изменениям». Об этом заявил президент компании Ян Хадам.

Но сопротивление российской стороны, видимо, ослабить не удалось. Тогда в игру вступает еще один вариант снять «царскую газовую лапу» с польского плеча. РП договаривается в октябре 2009 года о поставках газа с немецкой E.ON Ruhrgas до 31 декабря 2011 года. Но этому не суждено было реализоваться. Тогда в Польше заявили, что все срывается, т.к. Киев не дает согласия на транзит газа через Украину. Как выясняется, не в этом дело. E.ON Ruhrgas должен получить соответствующее разрешение Газпрома (для нынешней ситуации до 1 октября 2010г.), последний «добро» не дает. PGNIG не принимает участия в этих переговорах, получение всех необходимых разрешений является задачей немецкой компании.

***Польша, которая ежегодно потребляет около 13-14 млрд. кубометров газа, 70% импортирует, главным образом из России. Около 60% газового импорта поставляется через Беларусь и 40% - через Украину. Ситуацию осложняет нехватка в Польше необходимой газовой инфраструктуры, которая бы сделала возможной поставки с западного направления, что делает зависимой страну от поставок исключительно с востока.

Е.ON Ruhrgas не комментирует контракт с PGNIG до решения вопроса транзита через Украину. Представитель пресс-службы компании, ответственный за контакты с иностранными журналистами, Адриан Шафранетц отметил, что „мы не можем давать более детальную информацию о контракте, пока не будут решены все вопросы относительно транзита”.

Все дело в том, что E.ON Ruhrgas не может перепродавать законтрактованный у „Газпрома” газ компаниям из третьих стран без дополнительного разрешения россиян, что и указано в договорных документах. А здесь нюанс – для Польши газ станет дешевле. Ну, разве на это согласится Газпром… Отпустить с крючка одну из географически важных стран ЕС не входит в планы российского монополиста. К варианту «посадить на газовую иглу» сейчас очень легко подключить Украину, которая в данной истории играет отнюдь не последнюю роль. Ее пророссийское руководство, особенно с учетом ожидаемых возможных газовых поблажек, сейчас согласится на любой предоставленный северной соседкой сценарий. Другими словами, затянуть срок разрешения конфликта мы можем, что и будет на руку раздумывающему Кремлю.

Прибалтийский темперамент

Вся эта история напоминает прибалтийскую, но только напоминает. Литва и Эстония совершенно спокойно могут оттяпать у России трубы, которые, собственно, уже оценили. Копейки выплатят «Газпрому» и станут совершенно энергонезависимыми. Ранее, видя ярое сопротивление «дружить» стран Балтии, которые вошли в шенгенку, Россия подняла для них цену на газ выше на порядок средней европейской, загоняя тем самым в финансовый тупик. Тогда прибалты и задумались о создании у себя конкурентного газового рынка. Возможность им предоставляет упомянутый Третий энергопакет ЕС. Главное – создать независимого оператора и национализировать трубопровод.

Варианты простейшие, сейчас все упирается в законодательное оформление. Но, похоже, что цель будет достигнута. Суть вопроса легко прослеживается. Для России прибалтийские страны, в первую очередь, - транзитные государства, именно через них ведут многие торговые пути в Европу. К этому стоит добавить высокую пропускную способность морских портов, построенных еще во времена СССР (тоже вариант прицепки – мол, строили вместе, а пользуемся…). Разве может «царек» упустить такую сферу влияния. Но ведь были же варианты - не подымать топливные цены до абсурдных, не прессовать «языковый» скандал, не демпинговать товар, а просто сотрудничать, не навязывая своей воли, тем самым улучшая отношения Запада к себе любимой. Именно имперские замашки отталкивают от России ее прежних друзей. Но, видимо, очень сложно для нее притупить амбиции, даже если это путь в тупик.

Устаревшие ноу-хау российского политикума

Причем порой методы россиян сохранить господство выходят за приемлемые рамки. Это касается Ямальского договора от 1993 года между Польшей и Российской Федерацией. Предчувствуя заваруху вокруг газопровода, причем не в свою пользу, глава российского правительства Владимир Путин 1 сентября 2009 года в Гданьске в рамках мероприятия по случаю 70-й годовщины начала Второй мировой войны на пресс-конференции заявил о необходимости проверить Ямальский договор на предмет коррупции. По его словам, основанием для этого является то, что "физическое лицо с польской стороны имеет 4%" компании-оператора Ямальского газопровода, несмотря на договоренности, что акции фирмы должны быть разделенные 50% на 50% между РФ и Польшей.

Один из самых богатых поляков Александр Гудзоватый (9-е место в рейтинге самых богатых поляков по версии журнала "Wprost" с состоянием 1,3 млрд. долл.), владеющий акциями компании Gas-trading, которая в свою очередь имеет акции компании-оператора польской части Ямальского газопровода, мгновенно отреагировал, разбив обвинения российского премьера «в пух и прах». Он также опроверг информацию, что "Газпром" построил и профинансировал польскую часть Ямальского газопровода, отметив, что строили трубопровод польские фирмы, а средства предоставил российский Сбербанк, по межгосударственному договору. Грозного выпада из РФ не последовало. Значит, заявления поляка имеют место быть…

Задавить нельзя позволить

И еще один аспект вопроса. Несмотря на то, что Россия очень скептически оценивает последнее мировое ноу-хау – добычу сланцевого газа, перспективы разработок этого альтернативного российскому газу топлива не становятся призрачными. Польша в этом сегменте занимает лидирующее положение на карте Европы. Сейчас в стране разворачивается масштабный проект по добыче этого топлива. Разработкой займутся ConocoPhillips, EXXON-Mobil и Marathon, а также Talisman Energy. Как заверяют эксперты, польские запасы позволят ЕС повторить «американское газовое чудо», что радикально сократит импорт, а возможно и стать экспортером «голубого» топлива. В этой связи для добывающих компаний страна предложила специальные налоговые условия, которые специалисты называют лучшими в мире.

Россия утверждает, что добыча сланца неоправданно дорогая, поэтому ничто не угрожает «Газпрому» - необходимо бурить большое количество скважин. Но Польше и с этим повезло - основные пласты расположены в малонаселенных районах.

Вот вам и претендент на конкурента, как не раздавить?..

Что касается газового польско-российского конфликта, то переговоры продолжаются. Как заявил польский премьер Дональд Туск, новое соглашение с “Газпромом” отвечает польским интересам и вскоре будет подписано. Стоит дождаться результатов, чтобы делать окончательные выводы. Единственное хочется отметить, что во время высказанных Путиным обвинений Туск присутствовал на пресс-конференции, но промолчал… Сейчас он подчеркивает, что «главной задачей для польского правительства являются не идеологические войны с каким-либо государством, а обеспечение польских домов постоянным снабжением газа на долгие годы по ценам, сопоставимым с другими подобными контрактами”. Что-то это напоминает, украинской властью не мало сделано таких заявлений, и все они заканчивались сдачей национальных интересов…

Елена Быстрицкая (УНИАН)