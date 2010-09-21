ЕС ужесточил меры для безопасности поставок газа

Европарламент одобрил новое законодательство для обеспечения безопасности поставок газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено на сессии Европарламента в Страсбурге.

За проект доклада Алехо Видал КАДРАСА (группа народных партий, Испания) проголосовал 601 депутат, против – 27, воздержались – 23.

Новый документ предусматривает, что на протяжении двух лет страны-члены Европейского Союза должны разработать планы предотвращения срывов в поставках газа, а Еврокомиссия получит больше полномочий в применении чрезвычайных мер и координации действий стран-членов с тем, чтобы антикризисные меры в одной стране-члене ЕС не привели к срыву поставок газа в другие страны.

В случаях чрезвычайно низких температур европейские газовые компании должны будут обеспечить возможность поставок домохозяйствам газа на протяжении семи дней пикового периода экстремально низких температур, а также на протяжении 30 дней исключительно высокого спроса на газ и на протяжении 30 дней во время умеренной зимы в случае проблем инфраструктуры.

Страны-члены ЕС также должны обеспечить, чтобы даже в случае проблем с большей частью трубопроводов, остальная инфраструктура была способна поставлять весь объем газа домохозяйствам в день “чрезвычайного высокого спроса” (статистически, такие дни случаются раз в 20 лет).

Для достижения этих стандартов соответствия национальные власти будут иметь 4 года. Что касается межграничных соединений трубопроводов в случаях необходимости, то работы над такими проектами должны завершиться на протяжении трех лет с момента вступления директивы в действие.

Документ также предусматривает, что в случае, если, невзирая на все осуществленные меры, состоится серьезное прерывание в поставках газа, страны-члены Евросоюза будут иметь право активировать национальные планы чрезвычайной ситуации. При этом в случаях применения таких планов страны-члены должны обеспечить трансграничный доступ к хранилищам газа и поставки газа в другие страны-члены ЕС.

Еврокомиссия будет иметь полномочия объявлять чрезвычайное положение для всего Евросоюза или для его отдельных частей по требованию заявки от двух и больше стран-членов, которые перед тем объявили чрезвычайное положение на национальном уровне.

Как сообщал УНИАН, проект законодательства был разработан после двух газовых кризисов в результате конфликтов между Украиной и Россией в 2008 и 2009 годах.

В конце июня этого года Совет ЕС и депутаты Европарламента достигли компромисса относительно проекта законодательства.

13 июля этого года Комитет по вопросам промышленности Европарламента одобрил проект доклада.