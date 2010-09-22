"ТВЭЛ" утвержден победителем конкурса по строительству завода по фабрикации ЯТ
Кабинет министров Украины утвердил российский концерн «ТВЭЛ» победителем конкурса по строительству завода по фабрикации ядерного топлива.
Об этом корреспондент УНИАН сообщил сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.
«Утвердил», - сказал Ю.БОЙКО.
Как сообщал УНИАН, 21 июня т.г. Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, пригласив к участию в конкурсе ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США).
Победителем конкурса был признан российский государственный концерн «ТВЭЛ». Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия 2 сентября т.г.
После направления уведомлений участникам конкурса межведомственная комиссия передала документацию об итогах конкурса на утверждение Кабинета министров Украины с рекомендацией определить партнером по строительству завода ОАО «ТВЭЛ».
Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).
Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.
Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.
«ТВЭЛ» - один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива. Обеспечивает топливом 17% энергетических реакторов мира, а также исследовательские реакторы разных стран и судовые реакторы российского флота.