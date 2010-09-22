"Ощадбанк" уменьшил кредитование "Нафтогаза" в первом полугодии на 28%

Объем кредитования "Ощадбанком" НАК «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2010 г. сократился на 28% - до 20,88 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Международного рейтингового агентства Fitch, переданном агентству УНИАН.

«Объем кредитования "Ощадбанком" "Нафтогаза" сократился примерно на 28% в первом полугодии 2010 г. с 29 млрд. грн. на конец 2009 г. и составил почти половину кредитного портфеля банка. После реструктуризации срок погашения кредитов для "Нафтогаза" наступает в 1-м квартале 2015 г.», - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что банк не понес каких-либо экономических убытков в ходе реструктуризации и фондирование от НБУ на такое кредитование также было реструктуризировано, обеспечив соответствие сроков погашения фондирования и сроков по кредитам "Нафтогазу".

«Таким образом, фактически "Ощадбанк" играет роль квази-агента в распределении государственного финансирования для "Нафтогаза", при этом банк имеет возможность увеличивать прибыль до отчислений в резервы и способность абсорбировать убытки», - подчеркивает Fitch.

Также рейтинговое агентство сообщает, что без учета НАК "Нафтогаз Украины" на долю 10 крупнейших заемщиков приходилась половина остальной части кредитного портфеля "Ощадбанка". Проблемные кредиты и пролонгированные/реструктуризированные кредиты составили соответственно около 10% и 26% всех кредитов в портфеле, без учета кредитования "Нафтогаза" на конец первой половины 2010 г.

По информации Fitch, регулятивный показатель достаточности капитала "Ощадбанка" составлял 39,3% на конец первого полугодия 2010 г., что обеспечило значительную способность абсорбировать убытки в части кредитного портфеля банка, не относящегося к кредитованию "Нафтогаза". По оценкам Fitch, на конец 1-го полугодия 2010 г. банк мог бы увеличить резервирование под обесценивание по национальным стандартам до уровня около 81% всех кредитов без учета кредитования "Нафтогаза", не нарушая при этом регулятивные требования к достаточности капитала. Увеличение операционной прибыли до отчислений в резервы (с 0,7 млрд. грн. в 2008 г. до 3,4 млрд. грн. в 2009 г.) оказывает благоприятное влияние на способность "Ощадбанка" создавать дополнительные резервы. Положительным фактором для позиции ликвидности банка являются существенные высоколиквидные активы, которые покрывали около половины клиентских депозитов банка на конец 1-й половины 2010 г., в то время как потребности в рефинансировании были незначительными, отмечает Fitch.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года, и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составляли 58,747 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,101 млрд. грн., обязательства – 42,205 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,543 млрд. грн.

В первом полугодии 2010 года «Ощадбанк» получил прибыль в размере 365,249 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.