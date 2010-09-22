ВСК по решению Стокгольмского арбитража просит продлить ее работу на 2 месяца

Парламентская временная следственная комиссия по ситуации вокруг решения Арбитражной палаты Стокгольмского суда по вопросу собственности 11 млрд кубометров газа намерена в пятницу, 24 сентября, представить Верховной Раде на утверждение предварительный отчет о работе комиссии, и будет просить продлить ее работу до декабря текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в проекте соответствующего постановления ВР, озвученном сегодня председателем ВСК Романом ЗВАРЫЧЕМ на очередном заседании комиссии.

Кроме того, в проект постановления комиссии будет внесен пункт относительно направления обращения ВР к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой способствовать в получении доступа членам комиссии к документам, необходимым для проведения объективного расследования, в том числе, к оригиналам документов, связанных с процессом в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщил Р.ЗВАРЫЧ, предварительный отчет комиссии содержит три заключения, в частности, учитывая позицию СБУ и ГПУ, комиссия не смогла получить полный объем необходимых материалов для проведения расследования, в том числе, оригинала решения Стокгольмского суда.

Р.ЗВАРЫЧ отметил, что согласно информации СБУ, в материалах соответствующего уголовного дела по операциям, совершенным с 11 млрд кубометров газа, содержится один или несколько документов, которые носят гриф «секретно». Вследствие этого, как заверили комиссию в СБУ, все материалы уголовного дела подпадают под соответствующий гриф. В то же время комиссия не располагает каким-либо процессуальным решением следователя СБУ, ведущего это дело, и являющегося в рамках криминально-процессуального законодательства независимым юридическим лицом. «Документальные доказательства существования такого документа (постановления о наложении грифа секретности на все материалы дела – УНИАН) у комиссии отсутствуют», - сказал Р.ЗВАРЫЧ.

Кроме того, на основании анализа третьего представления украинской стороны в ходе тяжбы комиссия сделала предварительный вывод о том, что в связи с исключением возможности привлечения в качестве свидетелей по данному делу руководства ОАО «Газпром» и высшего руководства Российской Федерации правовые позиции НАК «Нафтогаз Украины» были значительно ослаблены. «Есть предположения, что эти изменения были внесены по настоянию высшего руководства Российской Федерации… «Нафтогаз», таким образом, утратил возможность привлечения в качестве свидетелей руководство «Газпрома». Поэтому наше заключение, что такие изменения значительно ослабили правовую позицию НАКа и содержали признаки своеобразного шантажа со стороны «Газпрома» и высшего руководства РФ», - сказал Р.ЗВАРЫЧ.

Председатель ВСК также отметил, что учитывая кардинальное изменение позиции НАК «Нафтогаз Украины» в так называемом шестом представлении, ссылка на которое содержится в решении арбитража, обнародованном СМИ, комиссия пришла к заключению, что на данном этапе процесса НАК признал в суде незаконными договора, на основании которых в начале 2009 года были проведены транзакции с 11 млрд кубометров газа, принадлежавших РУЭ.

В этой связи, отметил Р.ЗВАРЫЧ, можно сделать заключение, что сам спор в арбитраже утратил свою актуальность, поскольку украинская сторона, по сути, признала законными требования РУЭ. «Спор практически утратил свою актуальность, и изменение позиции НАКа, по сути, привело к тому, что было вынесено такое (не в пользу Украины – УНИАН) решение Стокгольмским арбитражем», - сказал Р.ЗВАРЫЧ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить «РосУкрЭнерго» 197 млн долл. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту причинения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК “Нафтогаз Украины” Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.