Украина возобновила поставки электроэнергии в Россию

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» с 31 августа возобновило коммерческие поставки электроэнергии по направлению в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор ГПВД «Укринтерэнерго» Максим КУЧЕР.

По его словам, поставки электроэнергии в Россию осуществляются на основании коммерческих договоров, заключенных «Укринтерэнерго» и ОАО "Интер РАО ЕЭС" во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в апреле т.г. в Сочи.

М. КУЧЕР отметил, что договоры действуют до конца 2010 г. с возможностью их продления.

По словам директора «Укринтерэнерго», поставки электроэнергии в Россию осуществляются неровным графиком преимущественно в пиковые часы.

"Сегодня эти договоренности реализуются только в ночные часы, что позволяет сократить количество пусков и остановок генерирующего оборудования тепловых электростанций Украины, а также в целом улучшить экономику энергорынка", - сказал он.

М. КУЧЕР уточнил, что с 31 августа до настоящего времени из украинской энергосистемы в сторону РФ было экспортировано около 40 млн. кВт/ч электроэнергии.

Он также добавил, что в настоящее время украинская сторона изучает вопрос экономической целесообразности обратного импорта электроэнергии из России для оптимизации и покрытия возможного дефицита электроэнергии в ОЭС Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина прекратила коммерческие поставки электроэнергии в Россию с августа 2006 года. Экспорт электроэнергии в данном направлении осуществлялся в качестве взаимозачетов по сальдированным перетокам. До прекращения экспорта Россия являлась одним из крупнейших импортеров украинской электроэнергии наряду с Молдовой и Беларусью.

Справка УНИАН. Украина в январе-августе 2010 года увеличила экспорт электроэнергии на 18,9%, или 404 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,540 млрд. кВт/ч.

Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или 3,867 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. кВт/ч. В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию.