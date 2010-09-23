Китай инвестирует в модернизацию украинских шахт

Министерство угольной промышленности и Государственный банк развития Китая сегодня в Киеве подписали меморандум о сотрудничестве в угольной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ подписан сегодня министром угольной промышленности Юрием ЯЩЕНКО и вице-президентом Госбанка развития Китая Гао ДЗЯНЬ.

В документе зафиксировано намерение китайского финансового учреждения инвестировать средства в техническое переоснащение государственных угледобывающих предприятий Украины.

«Сегодня мы подписали протокол. Он открывает алгоритм дальнейшего нашего движения по реализации инвестпроектов», - сказал министр угольной промышленности Ю.ЯЩЕНКО.

По его словам, в меморандуме предусмотрено намерение реализовать 8 инвестпроектов, реализацию 3 из которых планируется начать в текущем году.

Министр добавил, что в ближайшее время ожидается приезд в Украину китайских специалистов для ознакомления с техническим состоянием государственных шахт, на которых будут реализовываться пилотные проекты.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября т.г. в ходе визита украинской делегации в Китай между Министерством угольной промышленности Украины и Государственным банком развития КНР было подписано рамочное соглашение по финансовому сотрудничеству, предусматривающее возможность выделения украинской стороне кредитов в размере до 1 млрд. долл. США на развитие государственного угольного сектора.

В соответствии с соглашением, Минуглепром предоставил для рассмотрения китайской стороне 7 инвестиционных проектов по реконструкции, техническому переоснащению и модернизации угольных шахт. В частности, речь идет об обособленных подразделениях “Шахта им. Д.Ф.Мельникова” (ГП «Лисичанскуголь), «Шахта «Новопавловская» (ГП «Донбассантрацит»), «Шахта «Шахтерская-Глубокая» (ГП “Шахтерскантрацит”), “Шахта “Россия” (ГП “Селидовуголь”), “Шахта “Димитрова” (ГП “Красноармейскуголь”), “Шахта “Прогресс” (ГП “Торезантрацит”) и “Шахта “Стаханова” (ГП “Красноармейскуголь”). Общая стоимость предложенных для финансирования проектов составляет 1 млрд. 30 млн. долл. США.

Согласно меморандуму, в качестве пилотного проекта запланировано выделение китайским банком уже в 2010 году кредита под техническое переоснащение шахт “Новопавловская”, “Шахтерская-Глубокая” и «им. Д.Ф.Мельникова» на общую сумму 120 млн. долл. США.