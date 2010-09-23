Украина намерена освоить производство циркониевой губки в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе форума «ТЭК Украины: Настоящее и будущее» сообщил директор Департамента ядерной политики и атомной промышленности Министерства топлива и энергетики Петр ЧЕРНОВ.

По его словам, в текущем году освоено производство оксида циркония и уже в 2011 году украинские предприятия планируют выйти на объем 200 тонн оксида циркония.

П.ЧЕРНОВ отметил, что в настоящее время Украина ведет активные переговоры о возобновлении интеграции украинского циркониевого производства с российскими партнерами. Он также сообщил, что в 2011 году Украина намерена выпустить опытную партию хвостовиков и головок (комплектующие ТВС) на предприятии, которое базируется на Южно-Украинской АЭС.

Напомним, что 2009 году НАЭК «Энергоатом» приобрел у ОАО «ТВЕЛ» лицензию на выпуск указанных комплектующих на территории Украины. Предполагается, что хвостовики и головки, производимые в Украине, будут поставляться ОАО «ТВЕЛ» для их последующего использования при фабрикации ядерного топлива, поставляемого на украинские АЭС в рамках соответствующего контракта с российскими партнерами.