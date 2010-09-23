Украина считает приемлемым использование канадских реакторов CANDU в своей энергосистеме

Украина считает приемлемым использование канадских реакторов на тяжелой воде CANDU в украинской энергосистеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель министра топлива и энергетики Наталья ШУМКОВА со ссылкой на соответствующее заключение комиссии НАЭК «Энергоатом».

«Была выполнена оценка возможности использования реакторов CANDU на ряду с тепловыми реакторами в нашей энергосистеме», - сказала Н.ШУМКОВА.

В свою очередь, директор Департамента обращения с ядерным топливом НАЭК «Энергоатом» Георгий РАСПОПОВ отметил, что в ходе исследования канадской технологии комиссия НАЭК пришла к заключению о том, что по многим параметрам реакторы CANDU превосходят традиционные водоводяные реакторы (ВВЭР). Кроме того, отметил он, канадская технология позволяет осуществлять вторичную эксплуатацию регенерированного ядерного топлива из уже отработанных топливных сборок в реакторах ВВЭР.

«CANDU – это та установка, которая позволит фактически вырабатывать электроэнергию на том, за что мы уже заплатили в прошлом», - сказал специалист.

Справка УНИАН. Национальная Академия наук Украины и Канадская компания AECL (Атомная энергия Канады ЛТД.) в мае 2008 года подписали Меморандум о взаимопонимании.

AECL – крупнейшая компания ядерно-топливного цикла Канады, занимающаяся производством реакторов типа CANDU для АЭС Канады и зарубежных АЭС по всему миру.

CANDU (CANada Deuterium Uranium) - тяжеловодный водо-водяной ядерный реактор, разработанный в Канаде. Применение не обычной, а тяжелой воды, позволяет использовать в качестве топлива в этом реакторе природный необогащенный уран, тогда как реакторы других типов используют только обогащенное ядерное топливо.

В настоящее время на АЭС НАЭК «Энергоатом» эксплуатируются реакторы типа ВВЭР, проектный срок которых составляет 20 лет. В 2010-2011 гг. истекает срок проектной эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков Ривненской АЭС, в 2012 г. - первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.