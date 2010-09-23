Уставный капитал "Нафтогаза" увеличат на 7,4 млрд грн. за счет ОВГЗ

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» относительно порядка приобретения акций НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 248 из 424 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 7,4 млрд. грн. путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Как отмечается в пояснительной записке, это делается для того, чтобы повысить ликвидность НАК «Нафтогаз Украины».

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС), обращаясь к председательствующему на заседании первому заместителю председателя ВР Адаму МАРТЫНЮКУ, заявил, что обратится к нему с иском, поскольку во время принятия закона была нарушена процедура и Закон «О Регламенте Верховной Рады Украины», и данный законопроект был принят одновременно в первом чтении и окончательно как закон, несмотря на то, что у народных депутатов были возражения по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, 23 июня т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить текущий год с дефицитом не более 1% ВВП.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что дефицит «Нафтогаза» на конец текущего года составит 10 млрд. грн.

4 августа председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщил, что Кабинет Министров Украины принял за основу финансовый план НАКа на 2010 год. При этом он дал понять, что дефицит, закладываемый в проект финплана, будет меньше 10 млрд. грн.

Кабинет министров Украины своим постановлением №713 от 4 августа т.г. утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.