«Энергоатом» и российские ОМЗ договорились о сотрудничестве

НАЭК «Энергоатом» и ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ, Россия) подписали сегодня меморандум о сотрудничестве в отрасли атомной промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий меморандум подписали вице-президент по ремонтам и заводскому производству НАЭК «Энергоатом» Владимир ПЫШНЫЙ и генеральный директор ОМЗ Игорь СОРОЧАН в ходе VІІІ Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».

Документ, в частности, предусматривает сотрудничество в сфере сервисного обслуживания оборудования украинских АЭС. Кроме того, документом предусмотрен информационный обмен, содействие украинско-российской кооперации в сфере производства высокотехнологического оборудования энергетического машиностроения.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Россия) является одним из крупнейших холдингов тяжелого машиностроения. В частности, холдинг производит оборудование для атомной энергетики.