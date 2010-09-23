Уставный капитал «Нафтогаза» увеличат на 7,4 млрд. грн. путем ОВГЗ

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» относительно порядка приобретения акций НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 248 из 424 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 7,4 млрд. грн. путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Как отмечается в пояснительной записке, это делается для того, чтобы повысить ликвидность НАК «Нафтогаз Украины».

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС), обращаясь к председательствующему на заседании первому заместителю председателя ВР Адаму МАРТЫНЮКУ, заявил, что обратится к нему с иском, поскольку во время принятия закона была нарушена процедура и Закон «О Регламенте Верховной Рады Украины», и данный законопроект был принят одновременно в первом чтении и окончательно как закон, несмотря на то, что у народных депутатов были возражения по этому поводу.