Третий блок Чернобыльской АЭС полностью освобожден от отработанного ядерного топлива

Сегодня третий блок Чернобыльской АЭС был полностью освобожден от отработанного ядерного топлива.

Работы по выгрузке топлива проходили в присутствии первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА.

Отходы ядерного топлива перемещены на длительное хранение в пятый отсек хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1).

По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций, работы по выгрузке остатков отработанного топлива из блока №3, которых за время эксплуатации станции в генерирующем режиме накопилось более 21 тыс. топливных сборок, были начаты 22 января текущего года. Освобождение блока от отработанного топлива является необходимым условием для строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) над существующим объектом "Укрытие".

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. ЧАЭС приступила к перемещению ОЯТ, находящегося в бассейне выдержки 3-го энергоблока, в ХОЯТ-1. Указанные работы были санкционированы Госатомрегулирования и имели целью минимизацию рисков возможных аварийных ситуаций во время демонтажа существующей вентиляционной трубы 3-го энергоблока и строительства новой, а также сооружения нового укрытия над 4-м энергоблоком.

Перемещенное топливо будет временно храниться в ХОЯТ-1 до момента ввода в эксплуатацию сухого хранилища отработанного ядерного топлива (проект ХОЯТ-2), который ожидается не ранее 2013 года.