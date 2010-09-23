«Нафтогаз» подал кассацию по делу RosUkrEnergo

НАК «Нафтогаз Украины» обратилась с кассационным представлением в Верховный Суд Украины на определения Шевченковского районного суда г. Киева от 13 августа т.г. и Апелляционного суда столицы от 17 сентября т.г. по делу и признании, и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего госхолдинг вернуть швейцарской RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховного Суда Украины.

«Да, соответствующие документы сегодня к нам поступили», - сказала руководитель пресс-службы Людмила МОМОТ.

В то же время пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Елена ЮРЬЕВА не подтвердила, однако и не опровергла, указанную информацию.

Как сообщал УНИАН, 19 июля т.г. компания «РосУкрЭнерго АГ» обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» обязана возвратить «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа.