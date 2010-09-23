Клюев: мировое соглашение с Vanco будет подписано до конца года

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что мировое соглашение с компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) будет подписано до конца года.

Об этом он заявил сегодня на брифинге после посещения Чернобыльской АЭС.

«Я надеюсь, по Vanco будет до конца года заключено мировое соглашение», – сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября т.г. министр по вопросам охраны окружающей природной среды Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ заявил, что Минприроды прогнозирует подписание мирового соглашения с Vanco Prуckerchenska до октября 2010 года.

При этом он уточнил, что подписание мирового соглашения будет предусматривать предоставление права компании приступить к разработке всех тех площадей, по которым она стала победителем в конкурсе, проведенном в 2006 году.

В свою очередь, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО подтвердил, что в настоящее время проводится окончательное согласование между украинской стороной и Vanco Prуckerchenska проекта мирового соглашения и оно может быть подписано в ближайшее время.

Напомним, Кабинет Министров Украины предложил компании Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

13 мая т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что в правительстве Украины на данный момент готовятся предложения по мировому соглашению для решения конфликтной ситуации с компанией Vanco.

На данный момент в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма находится иск компании Vanco к правительству Украины.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом Министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая 2008 года Кабинет Министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.