Украина присоединится к Договору об Энергетическом содружестве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уполномочил министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО подписать Протокол о присоединении Украины к Договору об основании Энергетического содружества.

Текст соответствующего распоряжения от 21 сентября т.г. обнародован на официальном сайте главы государства.

Своим распоряжением В.ЯНУКОВИЧ отменил распоряжение Президента Украины от 14 декабря 2009 г. № 257 «О полномочиях Ю.ПРОДАНА на подписание Протокола о присоединении Украины к Договору об основании Энергетического содружества».

Как сообщал УНИАН, 13 сентября В.ЯНУКОВИЧ после встречи с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ заявил, что Протокол о присоединении к Энергетическому содружеству Украина планирует подписать 24 сентября.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что присоединение к Энергетическому содружеству откроет возможности для выполнения договоренностей между Украиной и ЕС по модернизации газотранспортной системы.

Справка УНИАН. 18 декабря 2009 года Совет министров Энергетического Содружества одобрил решение о присоединении Украины и Молдовы к этой организации.

Окончательное присоединение этих двух стран состоится после того, как они устранят разногласия между национальными законами и законодательством ЕС о газовом рынке, а также проведут необходимые процедуры по ратификации присоединения.

Перед подписанием Протокола о вступлении Президент Энергетического содружества, по согласованию с вице-президентом, который представляет Европейский Союз, должен проверить, чтобы законодательство относительно рынка газа было одобрено и применялось в соответствии с Директивой ЕС №55 от 2003 года, которой, в частности, предусмотрено создание независимого оператора по транзиту газа и равный доступ операторов к газовой инфраструктуре.

Президент Украины подписал Закон “Об основах функционирования рынка природного газа” 16 июля этого года.

Соглашение о Европейском Энергетическом содружестве было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в силу 1 июля 2006 года. Энергетическое Содружество создано с целью распространения опыта внутреннего энергетического рынка ЕС на страны Юго-Восточной Европы и содействия привлечению инвестиций в энергетическую отрасль стран - участниц соглашения.

На сегодняшний день к соглашению присоединились 14 стран - членов ЕС и 7 стран Западных Балкан.

Грузия, Молдова, Турция и Украина имеют статус наблюдателей.