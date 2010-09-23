Государство компенсирует "Нафтогазу" 3,4 млрд. грн. разницы в тарифах

Кабинет министров Украины своим постановлением (№864 от 22 сентября т.г.) утвердил Порядок использование в 2010 году средств, предусмотренных в Государственным бюджете для частичной компенсации НАК “Нафтогаз Украины” разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам хозяйствования для производства тепловой энергии, которая потребляется населением, в том числе недополученной за 2009 год.

В документе предусмотрена сумма частичной компенсации «в пределах 3 млрд. 423,525 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует, что по итогам 2010 года убытки компании от реализации импортного газа предприятиям тепловой коммунальной энергетики достигнут 10,906 млрд. грн. На сегодняшний день фактический убыток компании от реализации газа ТКЭ по регулируемым тарифам составил 6,290 млрд. грн.

При этом, по оперативным данным, общая сумма долга теплокоммунэнерго за потребленный в 1999-2010 гг. газ составляет 14,2 млрд. грн., из которых 5,8 млрд. грн. – долг текущего года.