Ярослав Качинский: газовое соглашение с Россией противоречит интересам Польши

Новый польско-русский газовый договор, определяющий условия поставок до 2035 года и газового транзита до 2045 года, является вредным для национальных интересов Польши и не отвечает принятым в западном мире стандартам.

Об этом заявил лидер крупнейшей польской оппозиционной партии „Право и справедливость” (PIS) Ярослав КАЧИНСКИЙ во время дискуссии в Сейме относительно утвержденного правительством Польши в феврале нового договора с ОАО «Газпром», сообщает Gazeta Wyborcza.

„Этот договор ввиду срока, на который он заключен и односторонности, а именно максимальные уступки «Газпрому» являются также определенным политическим актом. Он нас приближает к востоку, потому что, собственно, на Востоке Европы сейчас подписываются или поддерживаются такого типа невыгодные условия”, - сказал он.

Я.КАЧИНСКИЙ отметил, что ряду западных государств Евросоюза удалось добиться от „Газпрома” скидок на газ, чего не удалось добиться полякам, и подчеркнул, что Европейский союз, который высказал замечания к этому соглашению, защищает польские национальные интересы, а не правительство. „Договор является очень вредным с точки зрения экономических, а также политических интересов”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе глава правительства Польши Дональд ТУСК заявил, что новый договор с Россией отвечает национальным интересам Польши, поскольку обеспечивает стабильные поставки газа до 2035 года и гарантирует российский транзит польской частью Ямальского газопровода до 2045 года.