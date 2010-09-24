Долг предприятий за энергоносители в этом году вырос на 1 млрд. грн.

Промышленные предприятия и предприятия коммунальной сферы в 2010 году увеличили задолженность за энергоносители на 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе селекторного совещания, посвященного вопросу подготовки к отопительному сезону, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Сергей ЧЕХ.

Он уточнил, в частности, что в текущем году задолженность химических предприятий за энергоносители возросла на 80 млн. грн., металлургических – на 150 млн. грн., предприятий сферы ЖКХ – на 450 млн. грн.