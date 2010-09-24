Россия усилит давление на Украину – российский эксперт

Россия усилит давление на Украину с целью получения контроля над украинской газотранспотной системой после подписания протокола о присоединении к Энергетическому сообществу.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал генеральный директор российского Центра политической информации Алексей МУХИН.

По его словам, украинское руководство диверсифицировало свою политику в энергетической сфере и работает как с Европейским Союзом на Западе, так и с Россией на Востоке.

«Виктор ЯНУКОВИЧ, как и ожидалось в Москве, начал российско-европейскую игру. То есть, Украина продолжает оставаться транзитной страной в хорошем смысле этого слова. ЯНУКОВИЧ надеется, что будет получать кредиты на модернизацию ГТС и в России, и в ЕС. Это грамотная и прагматичная политика», - сказал В.МУХИН

В то же время, по его мнению, это внесет определенный диссонанс в сложившиеся хорошие отношения между премьерами России и Украины Владимиром ПУТИНЫМ и Николаем АЗАРОВЫМ, что будет иметь определенный негативный эффект.

«Мне кажется, «Газпром» получит реальный аргумент, чтобы убедить российское правительство действовать гораздо жестче по отношению к Украине, чем действуют сейчас», - сказал А.МУХИН.

Он считает, что «Газпром» будет настаивать на том, чтобы правительство России давило на украинское руководство с требованием побыстрее передать украинскую ГТС под контроль «Газпрома» для ее модернизации.

«Эти усилия будут удвоены, а возможно, утроены. Цель - продвинуть контроль над ГТС как можно ближе к ЕС. Пока Украина в него не входит, цель «Газпрома» - получить контроль над ГТС Украины, причем без участия ЕС. В принципе, российская сторона готова рассмотреть участие Евросоюза в качестве инвестора, но не контролера», - сказал А.МУХИН.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ после встречи с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ сообщил, что Украина планирует 24 сентября подписать Протокол о присоединении к Энергетическому сообществу.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что присоединение к Энергетическому сообществу откроет возможности для выполнения договоренностей между Украиной и ЕС по модернизации газотранспортной системы.

18 декабря 2009 года Совет министров Энергетического сообщества одобрил решение о присоединении Украины и Молдовы к этой организации. Окончательное присоединение этих двух стран состоится после того, как они устранят разногласия между национальными законами и законодательством ЕС о газовом рынке, а также проведут необходимые процедуры по ратификации присоединения.

Перед подписанием Протокола о вступлении Президент Энергетического сообщества, по согласованию с вице-президентом, представляющим Европейский Союз, должен проверить, что законодательство относительно рынка газа было одобрено и применялось в соответствии с Директивой ЕС №55 от 2003 года, которой, в частности, предусмотрено создание независимого оператора по транзиту газа и равный доступ операторов к газовой инфраструктуре.

Президент Украины подписал Закон “Об основах функционирования рынка природного газа” 16 июля этого года.

Соглашение о Европейском Энергетическом сообществе было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в действие 1 июля 2006 года. Энергетическое сообществу создано с целью распространения опыта внутреннего энергетического рынка ЕС на страны Юго-восточной Европы и содействия привлечению инвестиций в энергетическую отрасль стран-участниц соглашения. На сегодняшний день к соглашению присоединились 14 стран-членов ЕС и 7 стран Западных Балкан.

Грузия, Молдова, Турция и Украина имеют статус наблюдателей.