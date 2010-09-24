Еврокомиссия приветствует присоединение Украины к Энергетическому сообществу

Европейская комиссия приветствует присоединение Украины к Энергетическому сообществу.

Об этом заявила сегодня на брифинге представитель Евркомиссии Марлин ХОЛЗНЕР.

«Мы надеемся, что Украина быстро ратифицирует протокол с тем, чтобы уже в начале 2011 года полностью присоединиться к Европейскому энергетическому сообществу», - сказала она.

Представитель Еврокомиссии также отметила, что за это время Украина сможет начать имплементацию нового законодательства о функционировании рынка газа, что также было одним из условий присоединения Украины к организации.

При этом, по словам М.ХОЛЗНЕР, при имплементации европейского законодательства Украина, в частности, должна также обеспечить и разделение функций НАК «Нафтогаз Украины», который на сегодняшний день одновременно и производит газ, и осуществляет его закупку у российского «Газпрома», и занимается транзитом, и продает газ конечным потребителям.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2009 года Совет министров Энергетического сообщества одобрил решение о присоединении Украины и Молдовы к этой организации.

Окончательное присоединение этих двух стран должно было состояться после устранения расхождений между национальными законами и законодательством ЕС о газовом рынке, а также после ратификации Протоколов о присоединении.

Президент Украины подписал новый закон “Об основах функционирования рынка природного газа” 16 июля этого года.

Сегодня, 24 сентября, Украина подписала Протокол о присоединении к Энергетическому сообществу.

Справка УНИАН. Соглашение о Европейском Энергетическом сообществе было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в действие 1 июля 2006 года. Энергетическое сообщество создано с целью распространения опыта внутреннего энергетического рынка ЕС на страны Юго-восточной Европы и содействия привлечению инвестиции в энергетическую отрасль стран-участниц соглашения.

На сегодняшний день к соглашению присоединились 14 стран-членов ЕС и 7 стран Западных Балкан.

Грузия, Молдова, Турция и Украина имеют статус наблюдателей.