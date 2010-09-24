Эксперт: присоединение Украины к Энергетическому сообществу не приблизит к модернизации ГТС

Подписание протокола о присоединении к Энергетическому сообществу не приблизит Украину к получению кредитов Евросоюза на модернизацию газотранспортной системы.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал начальник аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Александр ПАСЕЧНИК.

«Эти протокольные бумаги больших подвижек не принесут в модернизации ГТС. Европейцы в эпоху достаточной финансовой нестабильности в самом ЕС не имеют внятной и конструктивной позиции по инвестициям в мощности страны-транзитера Украины», - считает А.ПАСЕЧНИК.

По его мнению, в Европе понимают, что над Украиной висит большая угроза потерять в среднесрочной или дальнесрочной перспективе статус сверхтранзитной державы после запуска газопровода «Южный поток». Эксперт считает, что запуск этого газопровода приведет к потере минимум на половину объемов газа, проходящих через Украину. «В связи с тем, что в ЕС с финансами туговато, и каждая страна пытается на плечи друг друга переложить эту ответственность. Локомотивы ЕС - Франция и Германия - не хотят за все это платить», - сказал А.ПАСЕЧНИК. Он подчеркнул, что отсутствие внятных перспектив приводит «к этому документообороту в течение нескольких лет». При этом эксперт напомнил, что ЕС до сих пор не выделил ни копейки на модернизацию украинской ГТС.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2009 года Совет министров Энергетического сообщества одобрил решение о присоединении Украины и Молдовы к этой организации.

Окончательное присоединение этих двух стран должно было состояться после устранения расхождений между национальными законами и законодательством ЕС о газовом рынке, а также после ратификации Протоколов о присоединении.

Президент Украины подписал новый закон “Об основах функционирования рынка природного газа” 16 июля этого года.

Сегодня, 24 сентября, Украина подписала Протокол о присоединении к Энергетическому сообществу.

Справка УНИАН. Соглашение о Европейском Энергетическом сообществе было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в действие 1 июля 2006 года. Энергетическое сообщество создано с целью распространения опыта внутреннего энергетического рынка ЕС на страны Юго-восточной Европы и содействия привлечению инвестиции в энергетическую отрасль стран-участниц соглашения.

На сегодняшний день к соглашению присоединились 14 стран-членов ЕС и 7 стран Западных Балкан.

Грузия, Молдова, Турция и Украина имеют статус наблюдателей.