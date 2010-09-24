«Нафтогаз» сократит добычу газа в этом году на 4,9% - до 18,4 млрд. куб. м

НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует сокращение добычи газа компаниями холдинга в ткущем году на 4,9%, или 950 млн. куб. м, - до 18,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом.

Об этом в ходе форума «ТЭК: нынешнее и будущее» сообщил начальник управления добычи газа, газового конденсата и нефти "Нафтогаза" Сергей КАСЯНЧУК.

По его словам, в 2010 году добыча нефти с газовым конденсатом в Украине ожидается на уровне около 3,5 млн. тонн.

С.КАСЯНЧУК отметил, что ожидаемое сокращение добычи углеводородов вызвано истощением действующих месторождений.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе т.г. добыча газа в Украине, по оперативным данным, сократилась на 6,1% - до 13,333 млрд. куб. м, добыча нефти с газовым конденсатом - на 11,3% - до 2,379 млн. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».