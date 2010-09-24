E.ON не намерен продавать акции «Газпрома»

Германская энергокомпания E.ON AG, выступающая крупнейшим иностранным акционером ОАО «Газпром», не планирует продавать свою долю в российской монополии третьей стороне. Такое заявление сделал глава представительства E.ON Ruhrgas в России Райнер Хартманн, сообщает k2kapital.

«Ruhrgas по-прежнему выступает владельцем около 3% акций «Газпрома», – сказал Хартманн Reuters, уточнив, что компания на планирует расстаться со своей долей в пользу третьей стороны.

«Переговоры с другими покупателями не ведутся», – констатировал он, не став уточнять, имеет ли место дискуссия с самим «Газпромом».

В минувшем году «Газпром» передал немцам около 25% акций компании ОАО «Севернефтегазпром», которая обладает лицензией на разработку Южно-Русского нефтегазового месторождения. В обмен российский гигант получил 49% в ЗАО «Геросгаз», владеющем 2,93 % акций «Газпрома».

По словам Хартмана, действующее между компаниями соглашение предусматривает поставки части объема газа по спотовым ценам; однако количество «голубого топлива» топ-менеджер не назвал.

В начале 2010 года «Газпром» пошел на пересмотр ряда соглашений в связи с необходимость изменения прежней системы ценообразования. Данный шаг в компании объяснили потерями компании на фоне падения энергетического рынка Европы, вызванного глобальным финансово-экономическим кризисом. В результате, предприятие стало учитывать спотовые цены в переговорах со своими европейскими партнерами.