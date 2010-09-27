АМК предупредил основных нефтетрейдеров
Рекомендует воздержаться от установления экономически необоснованных цен на топливо во время посевной
Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил 13 основным операторам рынков нефтепродуктов обязательные для рассмотрения рекомендации воздержаться от установления экономически необоснованных цен на бензин и дизельное топливо во время осенне-полевых работ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
В сообщении отмечается, что, в частности, рекомендации предоставлены ПАО «Концерн Галнафтогаз», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг», СП ООО «Кершер», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ОАО «Укрнафта», ООО «Веста-Сервис», ПАО «Укртатнафта», ЗАО «ЛИНИК», ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», ОАО «НПК-Галичина», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» и ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины».
О результатах рассмотрения требований Антимонопольного комитета предприятия должны сообщить в десятидневный срок.