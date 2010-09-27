Цены на нефть на NYMEX в пятницу выросли

Фьючерсы на нефть по итогам торгов в пятницу, 24 сентября, выросли в цене на 1,7%, получив поддержку со стороны роста акций и снижения доллара США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По словам трейдеров, сигналом к такому подорожанию стало более благоприятное, чем ожидалось, значение индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo, которое подтолкнуло пару евро/доллар до самого высокого уровня с апреля. Слабость американской валюты часто провоцирует покупку нефтяных фьючерсов, цены на которые выражаются в долларах.

Рост акций на фоне признаков стабилизации экономики также оказал повышательное давление на цену нефти.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть продемонстрировали самый значительный рост за две недели: они повысились на 1,31 доллара, или на 1,7%, до 76,49 доллара за баррель. Это самый высокий итоговый уровень с 14 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 76 центов, или на 1%, до 78,87 доллара за баррель.

По словам трейдеров, поступившие со стороны Министерства торговли новости о том, что продажи на первичном рынке жилья США в августе остались без изменений по сравнению с пересмотренным в сторону повышения июльским показателем, стали сигналом о том, что экономика стабилизируется.

Как показали другие данные, заказы на товары длительного пользования в США в августе сократились на 1,3% вместо 1%, ожидавшегося аналитиками. Тем не менее, рынок был воодушевлен ростом капиталовложений компаний, о котором свидетельствовал рост заказов на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, составивший 4,1%.

Рост цен на нефть также набрал обороты на фоне новостей о том, что нефтеперерабатывающие заводы, как и ожидалось, начинают снижать темпы работы в связи с необходимостью проведения ремонтно-профилактических работ перед наступлением зимы. По словам аналитиков, этот фактор вряд ли приведет к значительному сокращению запасов в США, которые сейчас находятся на 27-летнем максимуме.

Компания Exxon Mobil Corp. сообщила о том, что она приостанавливает на несколько недель работу ряда мощностей на нефтеперерабатывающем заводе в Бомонте (Техас).

Ранее стало известно о том, что компания Conoco Phillips прекратила переработку нефти на НПЗ в Линдене (Нью-Джерси) в связи с установкой нового оборудования.

Тем не менее, как отмечают трейдеры, цены на нефть остаются в диапазоне 70-80 долларов за баррель.

Октябрьские фьючерсы на бензин по итогам торов выросли в цене на 2,97 цента, или на 1,6%, до 1,9471 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 1,61 цента, или на 0,8%, до 2,1306 доллара за галлон.