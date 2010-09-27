Россия готова предложить Китаю совместную разработку урановых месторождений в РФ или третьих странах, пока же на девять месяцев раньше плана запустить в Китае завод по обогащению.

"Планировалось, что завод по обогащению урана будет запущен к первому кварталу 2012 года, но мы его пустим во втором полугодии 2011, то есть на шесть-девять месяцев раньше", - сказал журналистам глава "Росатома" Сергей Кириенко, сопровождающий президента РФ Дмитрия Медведева во время официального визита в Китай.

С.Кириенко отметил, что "Китай проявляет большой интерес к сотрудничеству в добыче урана". "Мы готовы предложить совместную разработку урановых месторождений в России и в третьих странах", - сказал глава "Росатома". Он добавил, что данный вопрос "является предметом переговоров". С.Кириенко считает, что если совместная добыча будет вестись на российских месторождениях, будут задействованы китайские инвестиции. Вопрос инвестиций при работе в третьих странах следует еще рассматривать, передает ПРАЙМ-ТАСС.