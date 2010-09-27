АМК выдвинул требования к основным нефтетрейдерам

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил 13 основным операторам рынков нефтепродуктов обязательные для рассмотрения рекомендации воздержаться от установления экономически необоснованных цен на бензин и дизельное топливо во время осенне-полевых работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что, в частности, рекомендации предоставлены ПАО «Концерн Галнафтогаз», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг», СП ООО «Кершер», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ОАО «Укрнафта», ООО «Веста-Сервис», ПАО «Укртатнафта», ЗАО «ЛИНИК», ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», ОАО «НПК-Галичина», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» и ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины».

О результатах рассмотрения требований Антимонопольного комитета предприятия должны сообщить в десятидневный срок.