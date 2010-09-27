Цены на бензин в Украине за неделю почти не изменились

С 17 по 24 сентября 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 17 по 24 сентября 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 0,1% – с 6,79 грн./литр до 6,78 грн./литр

Бензин А-92 – снизились на 0,1% – с 7,13 грн./литр до 7,12 грн./литр

Бензин А-95 – сохранились на уровне 7,44 грн./литр

Дизельное топливо – сохранились на уровне 6,70 грн./литр

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.