«Газпром» планирует поставлять в Китай по 30 млрд. куб. м газа в год

ОАО «Газпром» планирует поставлять в Китай с конца 2015 года по 30 млрд. кубометров природного газа в год.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении информации «Газпрома», сегодня в Пекине председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Цзянь ЦЗЕМИНЬ в развитие ранее достигнутых договоренностей подписали расширенные основные условия поставок газа из России в Китай.

В частности, в документе зафиксированы ключевые коммерческие параметры предстоящих поставок российского природного газа на рынок КНР: объем и сроки начала экспорта, уровень «бери или плати», период наращивания поставок, уровень гарантированных платежей. Документ носит юридически обязывающий характер.

«Подписание экспортного контракта ожидается в середине 2011 года. Начало поставок запланировано на конец 2015 года. Согласно достигнутым договоренностям, срок действия контракта составит 30 лет, объемы поставки – 30 млрд. куб. м в год», – говорится в управлении информации «Газпрома».

Кроме того, А.МИЛЛЕР и Ц.ЦЗЕМИНЬ подписали протокол по результатам совместно выполненного ОАО «Газпром» и КННК Технико-экономического анализа проектов газопереработки и газохимии. В документе рассмотрены варианты создания на территории РФ газохимических производств, связанных с организацией экспорта природного газа из России в Китай.