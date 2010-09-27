Выручка ДТЭК в первом полугодии выросла на 58%

Консолидированная выручка крупнейшей частной энергетической компании Украины ООО «ДТЭК» по итогам января-июня 2010 года выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 10,625 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в компании со ссылкой на неаудированную финансовую отчетность ДТЭК за 6 месяцев 2010 года.

Согласно сообщению, за указанный период валовая прибыль компании выросла более чем в 2 раза – до 2 млрд. 406 млн. грн.

Чистая прибыль ДТЭК за первое полугодие т.г. выросла в 5,2 раза – до 1,288 млрд. грн., EBITDA – на 80%, до 2,643 млрд. грн.

Согласно сообщению, значительный рост дохода во многом обусловлен увеличением цены и объема отпуска электроэнергии, а также ростом объёма добычи и экспорта угля.

По данным компании, по итогам первого полугодия 2010 года доля ДТЭК в общем объеме добычи угля в Украине составила 26,3%. По итогам полугодия ДТЭК, с учетом ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье), занимала 48,9% рынка тепловой генерации.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и пять обогатительных фабрик.

Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,46% акций.

ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии.