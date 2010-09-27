ГКЦБФР зарегистрировала результаты допэмиссии банка «Форум»

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала отчет о результатах размещения акций АКБ «Форум» на 2 млрд. 175 млн. грн. – до 4 млрд. 435 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Как сообщал УНИАН, акционеры «Форума» 4 марта т.г. приняли решение об увеличении уставного капитала банка.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 19,453 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 17 млрд. грн., обязательства – 17,587 млрд. грн., собственный капитал – 1,867 млрд. грн., уставный капитал – 2,260 млрд. грн.

Банк «Форум» в 2009 году получил убыток в размере 664,557 млн. грн. против 10,271 млн. грн. прибыли в 2008 году.

Commerzbank – второе крупнейшее кредитное учреждение Германии. По состоянию на конец 2009 года Commerzbank AG располагал активами на сумму 844 млрд. евро.