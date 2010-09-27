НКРЭ не изменила розничные тарифы энергокомпаний на октябрь
19:15, 27 сентября 2010Энергетика
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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) оставила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на октябрь на уровне сентября.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ.
Напомним, розничные тарифы на сентябрь для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго утверждены на уровне 55,27 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - 68,6 коп. за кВт/ч (без НДС).
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