НКРЭ не изменила розничные тарифы энергокомпаний на октябрь

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) оставила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на октябрь на уровне сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ.

Напомним, розничные тарифы на сентябрь для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго утверждены на уровне 55,27 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - 68,6 коп. за кВт/ч (без НДС).