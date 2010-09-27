Кировоградщина подписала меморандум о развитии уранового производства

Руководитель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН подписал с Министерством топлива и энергетики Украины меморандум относительно развития в области уранового производства.

Об этом сообщает официальный сайт Кировоградской ОГА.

Причиной подписания документа стало решение правительства отдать в подчинение госпредприятия «ВостГОК» (регистрация в г. Желтые воды, Днепропетровская обл.) производственную базу ГП «Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд» (Маловисковский район, Кировоградская обл.).

В меморандуме зафиксировано, что уплата налогов и сборов ГП «ВостГОК» будет осуществляться по месту расположения и регистрации структурных подразделений.

Отходы производства на территории Новоконстантиновской шахты будут полностью утилизироваться в отработанных пустотах. В перспективе жителям Петровского, Кировоградского и Маловисковского районов (места расположения урановых шахт) обещают специальные компенсации.

В документе также указано, что для выполнения подрядных работ на предприятиях ГП «ВостГОК» будет привлекаться производственный и кадровый потенциал Кировоградской области.

По словам генерального директора ГП «ВостГОК» Александра СОРОКИНА, всего в развитие Новоконстантиновской шахты планируется вложить более 4 млрд. грн. государственных и внебюджетных инвестиций.

Как сообщал УНИАН, Министерство топлива и энергетики завершило процесс присоединения госпредприятия "Дирекция предприятия, создаваемого на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд" к ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». Рудник вошел в состав комбината как обособленное подразделение. В настоящее время разрабатывается перспективный план развития Новоконстантиновского рудника, а также готовится технико-экономическое обоснование развития месторождения и аудит проекта его освоения.

Справка УНИАН. Строительство предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд было начато еще в 1984 году, но впоследствии в связи с планами конверсии оборонных отраслей промышленности строительство было законсервировано, а с 1989 года прекращено и финансирование. К моменту возобновления строительства месторождение было вскрыто тремя стволами, два из которых на горизонте 300 м были сбиты между собой горизонтальными горными выработками и готовы к ведению горных работ по подготовке к добыче.

В июне 2000 года Кабмин распоряжением №256-р утвердил проект достройки предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд. Согласно документу, проектная мощность объекта по добыче урана составит 1,5 тыс. тонн, по производству концентрата – 500 тонн в год. Общая стоимость объекта в ценах 1997 года оценивалась в 1 млрд. 619,6 млн. грн. (около 870 млн. долл.). Проектом предусматривалось введение предприятия в эксплуатацию и выдача первой руды на пятый год строительства и достижение проектной мощности на десятый год с начала строительства.

ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.) – базовое и крупнейшее в Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды. Предприятие выпускает 3,3% от мирового производства урана (данные МАГАТЭ). Кроме основной продукции – уранового концентрата, комбинат выпускает серную кислоту, горно-шахтное оборудование, радиометры, станции радиометрического контроля содержания радиоактивных элементов и пр. На предприятии действуют две шахты, которые ведут добычу урановой руды, – Ингульская и Смолинская (Кировоградская обл.).