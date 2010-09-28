«Нафтогаз» заявляет, что выполнит программу Кабмина по газификации Украины

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что выполнит правительственную программу достройки газопроводов и газификации Украины. Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, Кабинет министров Украины утвердил распоряжение от 13 сентября 2010 года №1881-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета министров Украины от 26 августа 2009 г. № 1001».

В обновленном документе Кабинет министров Украины предусмотрел полное выполнение НАК «Нафтогаз Украины» программы достройки газопроводов, установление договорных отношений с заказчиками строительства с учетом прекращения деятельности ДП «Нафтогазмережи», передачу целостных объектов газоснабжения в государственную собственность для последующего введения их в эксплуатацию согласно с требованиями действующего законодательства.

Также компания отмечает, что изменения, закрепленные в документе, позволят НАК «Нафтогаз Украины» во исполнение распоряжения правительства Украины финансировать и обеспечить организацию работ по достройке подводных газопроводов, а также улучшить условия жизни украинских граждан, газифицировав отдаленные населенные пункты.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.