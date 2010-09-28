Минтопэнерго опровергает информацию о препятствии Украиной транспортировки газа в Польшу

Министерство топлива и энергетики Украины опровергает информацию, распространенную украинскими СМИ относительно создания со стороны Украины препятствий для транспортировки природного газа в Польшу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

«Все объемы газа, которые имеют режим транзита и поступают на восточную границу Украины, в полном объеме передаются европейским потребителям, согласно существующим контрактам относительно транзита газа по территории Украины», - сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на сегодняшний день «Нафтогаз» не получал предложения от польской компании PGNiG или немецкой E.On Ruhrgas относительно транзита дополнительных объемов газа. НАК «Нафтогаз Украины» транзитирует газ, принадлежащий ОАО «Газпром», во исполнение условий долгосрочного контракта от 19 января 2009 года.

Также в сообщении отмечено, что тот факт, что на прошлой неделе Украина стала членом Европейского энергетического сообщества, еще раз подтвердил репутацию государства и НАК как надежного и предсказуемого партнера, который в полном объеме обеспечивает энергетическую безопасность Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября некоторые украинские СМИ распространили информацию о том, что якобы «Нафтогаз Украины» по требованию «Газпрома» прекратил транспортировку газа компании E.On Ruhrgas в Польшу.