Увеличение акцизов на бензин не приведет к резкому росту его цены – эксперты

Увеличение ставки акцизного сбора на бензин с 132 евро за тонну до 182 евро за тонну, предусмотренное проектом Налогового кодекса, не приведет к резкому росту цены на этот вид топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты нефтяного рынка сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, по словам директора консалтинговой группы «А-95» (Киев) Сергея КУЮНА, такое мнение обусловлено жесткой конкуренцией на рынке и увеличением объемов импортируемых в Украину нефтепродуктов без уплаты налогов.

Ведущий эксперт консалтинговой компании UPECO (Киев) Александр СИРЕНКО отмечает также увеличение объема контрафактной продукции.

В свою очередь, С.КУЮН уточнил, что массовый приток контрабандной продукции наблюдается в южном регионе.

Как сообщалось, в проекте Налогового кодекса предлагается повысить акцизный сбор на дизельное топливо. Правительство, в частности, предлагает для дизтоплива с содержанием серы более 0,2% повысить акциз на 38,5% - с 65 евро за тонну до 90 евро за тонну, от 0,035% до 0,2% - на 38%, с 50 евро за тонну до 69 евро за тонну, от 0,005% до 0,035% - на 37,8%, с 45 евро за тонну до 62 евро за тонну, менее 0,005% - на 40%, с 30 евро за тонну до 42 евро за тонну.

Кроме того, предлагается повысить акциз на печное топливо на 40% - с 30 евро за тонну до 42 евро за тонну, бензины авиационные – на 40%, с 20 евро за тонну до 28 евро за тонну/

В мае Верховная Рада приняла закон о повышении акцизов на алкогольные напитки, пиво, сигареты и нефтепродукты, согласно которому акцизный сбор на бензины увеличен на 20% - до 132 евро за тонну.