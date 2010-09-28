Госконцерн «Ядерное топливо» объявил тендер на разработку ТЭО строительства завода

Государственный концерн «Ядерное топливо» объявил тендер по выбору компании-разработчика технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Об этом говорится в сообщении госконцерна, опубликованном на сайте Министерства экономики Украины.

Согласно условиям тендера, конечный срок разработки проектной документации – июнь 2011 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 октября т.г.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Кабинет Министров Украины утвердил российский концерн «ТВЭЛ» победителем конкурса по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программы «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.