Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках во вторник второй день подряд продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне увеличения запасов топлива в США и снижении спроса на нефть, сообщает РИА Новости.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,14 доллара - до 78,71 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,34 доллара - до 76,18 доллара за баррель.