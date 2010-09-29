Комитет Европарламента намерен запретить глубоководную добычу нефти

Комитет по вопросам охраны окружающей природной среды Европарламента призывает запретить глубоководную добычу нефти.

Об этом идет речь в утвержденном 28 сентября на заседании Комитета проекте резолюции Европарламента.

«За» проект резолюции высказались 46 членов Комитета, против – 8, воздержались – 3.

Депутаты, в частности, планируют призвать ЕС вынести уроки из событий в Мексиканском заливе и обеспечить в будущем безопасность добычи нефти со дна морей.

Ввиду рисков глубоководного бурения, Комитет Европарламента предлагает временно ввести мораторий на такого рода добычу нефти у берегов ЕС.

В проекте резолюции отмечается, что депутаты хотели бы получить четкий ответ о способности ЕС отвечать на разливы нефти, а также о способности обеспечить ответственность нефтедобывающих компаний.

При этом депутаты считают, что после того, как Еврокомиссия осуществит обзор существующих правил безопасности, она должна выступить с предложениями об устранении возможных “брешей” в законодательстве.

Проект резолюции будет вынесен на обсуждение сессии Европарламента на будущей неделе.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Мексиканском заливе в 210 км к юго-востоку от Нового Орлеана (штат Луизиана) произошел взрыв на плавающей буровой платформе. Вскоре после этого она затонула. 3 сентября компания BP сообщила, что расходы в связи с аварией в Мексиканском заливе превысили 9,5 млрд. дол.

19 сентября аварийная скважина компании BP в Мексиканском заливе была окончательно закрыта. Специалистам компании удалось зацементировать скважину.