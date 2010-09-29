Экс-главбух «Нафтогаза» будет экстрадирована из России в Украину

Кировский районный суд Волгограда (Россия) своим постановлением удовлетворил ходатайство прокуратуры Волгоградской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и экстрадиции в Украину бывшего главного бухгалтера НАК «Нафтогаз Украины» Марии КУШНИР.

Об этом сказано в сообщении прокуратуры Волгоградской области, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, гражданка Украины М.КУШНИР была задержана в сентябре 2010 года сотрудниками Управления ФСБ России по Волгоградской области на территории Кировского района Волгограда.

Как следует из материалов, представленных правоохранительными органами Украины, М.КУШНИР являлась исполняющим обязанности директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера НАК «Нафтогаз Украины».

«С использованием своего служебного положения в интересах третьих лиц она подписала бухгалтерскую документацию об оприходовании принадлежащего «РосУкрЭнерго» газа объемом 11 млрд. куб. м на сумму 1,7 млрд. долл. Между тем, согласно данным «Нафтогаза Украины», документы, послужившие основанием для оприходования данной партии газа, должностными лицами компании не оформлялись и не подписывались», – сказано в сообщении прокуратуры.

Решением Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года украинская компания должна вернуть швейцарскому трейдеру изъятые 11 млрд. куб. м газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. куб. м газа.

М.КУШНИР в Украине заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Также в сообщении отмечено, что в настоящее время М.КУШНИР находится в Следственном изоляторе №1 Волгограда и в скором времени будет экстрадирована на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить RosUkrEnergo 197 млн. долл. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

8 сентября т.г. бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ в качестве свидетеля побывал на допросе в СБУ в связи с делом компании RosUkrEnergo.