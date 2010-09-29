Объем транзита венесуэльской нефти в Беларусь в 2011г. сокращен до 9 млн. тонн – Ефименко

Объем транзита венесуэльской нефти в Беларусь через территорию Украины в 2011 году сокращен до 9 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об утверждении соответствующего соглашения на сегодняшнем заседании Кабинета Министров сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

По его словам, согласно украинско-белорусскому соглашению о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти через территорию Украины в Беларусь, ожидаемый объем транзита нефти в 2011 году сокращен с ранее планируемых 10 млн. тонн до 9 млн. тонн.

«Такое соглашение принято между правительствами Украины и Беларуси. Там зафиксирован объем (транзита – УНИАН) на 2011 год в 9 млн. тонн нефти», – сказал К.ЕФИМЕНКО.

При этом он уточнил, что в текущем году вместо запланированных ранее 4 млн. тонн нефти объем транзита ожидается в размере 1,5 млн. тонн. К.ЕФИМЕНКО отметил, что на сегодняшний день сформировались ритмичные темпы транзита нефти – 5 танкеров объемом по 80 тыс. тонн за 2 месяца.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям президентов Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и Венесуэлы Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году.

Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.