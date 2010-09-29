Украина накопила в ПХГ 23 млрд. куб. м газа. Этого достаточно для зимы и транзита

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 23 млрд. куб. м природного газа, и этого объема достаточно для обеспечения транзита российского газа в Европу и потребностей в топливе самой Украины предстоящей зимой.

Об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Урядовый курьер».

«На сегодня Украина накопила 23 млрд. куб. м газа в подземных хранилищах. Около половины этого объема - газ, который «Нафтогаз Украины» импортировал из России», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что «по расчетам, когда объемы газа превышают 16 млрд. куб. м, этого достаточно, чтобы спокойно пройти зимний период».

«Следующий отопительный сезон пройдет по плану», - добавил министр.

Справка УНИАН. В состав газотранспортной системы ДК «Укртрансгаз» входит 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью свыше 30 млрд. куб. м. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

Украина потребляет около 50 млрд. кубометров газа в год. Сама добывает около 20 млрд. кубометров, недостающие объемы импортирует из России.

В 2010 году, согласно контракту с российским "Газпромом", НАК "Нафтогаз Украины" закупит 36,5 млрд. кубометров газа. В 2009 году импорт составил 26,8 млрд. кубометров.